Скорость велосепедиста 12 км в час это в 3 раза больше скорости пешехода , но в 6 раз ??еньше скорости автобуса найди скорость пешехода и автобуса
Математика
Скорость велосепедиста 12 км в час это в 3 раза больше скорости пешехода , но в 6 раз ??еньше скорости автобуса найди скорость пешехода и автобуса
Ответ(ы):
Гость:
12:3=4 скорость пешехода 12*6=72 скорость автобуса
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