Скорость велосепедиста 12 км в час это в 3 раза больше скорости пешехода , но в 6 раз ??еньше скорости автобуса найди скорость пешехода и автобуса

Математика

Скорость велосепедиста 12 км в час это в 3 раза больше скорости пешехода , но в 6 раз ??еньше скорости автобуса найди скорость пешехода и автобуса

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