Решите пожалуйста .Мне нужно сверить со своей работой
Алгебра
Решите пожалуйста .Мне нужно сверить со своей работой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9aˇ2-16=(3a+4)(3a-4) xˇ2-8ax+16aˇ2=(x-4a)ˇ2 -4-4a-aˇ2=-(4+4a+aˇ2)=-(2+a)ˇ2 (a+2b)ˇ2-(3a-b)ˇ2=(a+2b+3a-b)(a+2b-3a+b)= =(4a+b)(-2a+3b) 2)(x-2)ˇ2-(x-1)(x+1)=0 xˇ2-4x+4-(xˇ2-1)=0 xˇ2-4x+4-xˇ2+1=0 -4x=-5 x=5/4 3)87ˇ2-174.67+67ˇ2=87ˇ2-2.87.67+67ˇ2=(87-67)ˇ2=20ˇ2=400
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