Решите пожалуйста Найдите стороны четырехугольника если они пропорциональны 2:3:4:7, а периметр четырёхугольника равен 80 см.
Алгебра
Решите пожалуйста Найдите стороны четырехугольника если они пропорциональны 2:3:4:7, а периметр четырёхугольника равен 80 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+3x+4x+7x=80 16x=80 x=5 2*5=10 (см) - первая сторона 3*5=15 (см) - вторая сторона 4*5=20 (см) - третья сторона 7*5=35 (см) - четвертая сторона Ответ: 10 см, 15 см, 20 см, 35 см.
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