Решите пожалуйста Найдите стороны четырехугольника если они пропорциональны 2:3:4:7, а периметр четырёхугольника равен 80 см.

Алгебра

Решите пожалуйста Найдите стороны четырехугольника если они пропорциональны 2:3:4:7, а периметр четырёхугольника равен 80 см.

Автор: Гость