Решите пожалуйста номера-4,5,7

Математика
Решите пожалуйста номера-4,5,7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. 1)   6 1/4 * 3 1/5=25/4 * 16/5=20(см) - длина 2)   20:100*40=8(см) - ширина 3)   6 1/4 * 20 * 8=1000(см³) - объем  5. 2 1/4 * 1 13/19+1 13/19 * 7/16 - 1 13/19 * 1 1/2=1 13/19*(2 1/4+7/16 - 1 1/2)=32/19 * (2 4/16+7/16 - 1 8/16)=32/19 * 1 3/16=32/19 * 19/16=2 6. 1)   27/27-11/27=16/27(части) - продали за второй и третий день 2)   16/27 *5/8=10/27(части) - продали во второй день 3)   16/27-10/27=6/27(части) - продали в третий день 6/27 < 10/27 < 16/27 В первый день продали больше.
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