Помогите!!! Срочно!! Выбрать из даных утверждений верные!! Даю 35 баллов
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Помогите!!! Срочно!! Выбрать из даных утверждений верные!! Даю 35 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В какой паре слова не однокоренные? спрашивать-справка, завешивать-занавеска, замечать-отметка, выбирать-уборка, во всех парах слова однокоренные
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