Решите пожалуйста, объясните!!!
Алгебра
Решите пожалуйста, объясните!!!
Ответ(ы):
Гость:
Правильного ответа нет, так как у неё должно остаться сколько-то яблок и половинка (ну или просто половинка). Один взял пол, другой пол и третий пол, итого 1,5 яблока. Где ещё 0,5?
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