Упр.474 5 класс есть ли у вас любимые книги?Расскажите о них ...

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Упр.474 5 класс есть ли у вас любимые книги?Расскажите о них ...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, у меня есть любимые книги! Я очень люблю книги про собак, люблю узнавать что-то новое, любом книги со стихами. Особенно мне нравится читать стихи с выражением! Иногда эти книги со стихами меня вдохновляют и я могу сочинять свои стихи!!!! Ещё мне очень нравится фантастика люблю читать выдуманные истории. Мне очень понравилась книга Гарри Поттер. Именно книга не фильм в ней всё рассказывается более фантастично! Так что я советую всем читать книги!
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