Какая масса меди выделится при взаимодействии 4 кг технич оксида меди содержащего 10% примесей с углеродом? до завтра нужно решение
Химия
Какая масса меди выделится при взаимодействии 4 кг технич оксида меди содержащего 10% примесей с углеродом? до завтра нужно решение
Ответ(ы):
Гость:
CuO+C=Cu+CO m(CuO)=4000г*0.1=400г n(CuO)=400/80=5моль n(Cu)=n(CuO)=5моль m(Cu)=64*5=320г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста помогите Укажите предложение с ошибкой в постановке знаков препинания. 1) В городе есть магазины и водокачки. 2) Вокруг полянки пышно...
Математика
Найдите несколько чисел, которые можно подставить вместо k и получить веерное дво??ное неравенство: а)3/7< k < 4/7
Обществознание