Какая масса меди выделится при взаимодействии 4 кг технич оксида меди содержащего 10% примесей с углеродом? до завтра нужно решение

Химия

Какая масса меди выделится при взаимодействии 4 кг технич оксида меди содержащего 10% примесей с углеродом? до завтра нужно решение

Автор: Гость