Найдите несколько чисел, которые можно подставить вместо k и получить веерное дво??ное неравенство: а)3/7lt; k lt; 4/7

Математика
Найдите несколько чисел, которые можно подставить вместо k и получить веерное дво??ное неравенство: а)3/7lt; k lt; 4/7
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3/7 и4/7 приводим к знаменателю 21:9/21 и 12/21 тогда между ними-10/21,11/21
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