Найдите несколько чисел, которые можно подставить вместо k и получить веерное дво??ное неравенство: а)3/7lt; k lt; 4/7

Математика

Найдите несколько чисел, которые можно подставить вместо k и получить веерное дво??ное неравенство: а)3/7lt; k lt; 4/7

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