Составь и запиши 5 предложения используй слово сочетание :сильный ветер, высокие сосны, могучие ели, длинные шишки, падают с грохотом.
Русский язык
Составь и запиши 5 предложения используй слово сочетание :сильный ветер, высокие сосны, могучие ели, длинные шишки, падают с грохотом.
Ответ(ы):
Гость:
Когда мы шли домой дул сильный ветер. Высокие сосны возвышались над лесов. Могучие ели был очень красивы. Длинный шишки на елях уже раскрылись. Раскрытые шишки с грохотом падают на землю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
1.решите уравнение -(4,1х+2,5)-(2,3х+3,9)=1,6х а)-1,6 б)2,4 в)-0,8 г)0,5 2.Сколько существует двузначных чисел цифра единиц которых на 5 больш...
Биология
2)Используя интернет-ресурсы или другие дополнительные источники информации, узн??йте, какие грибы называют хищными? Как их использует человек?
Русский язык