Какой поступок относится к скромности

Окружающий мир
Какой поступок относится к скромности
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Гость:
Какойто ..................
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