По каким признакам узнать однородные члены

Русский язык
По каким признакам узнать однородные члены
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Они отвечают на один и тот же вопрос, зависят от одного и того же слова и одной части речи. Например: День был пасмруный и дождливый. Однородные члены пасмурный и дождливый.
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