Стрелками укажи связь прилогательного с существительным в преложениях. Определи их род и падеж. Возьми стакан гречневой крупы. На самом красивом месте в центре села стоит школа.

Русский язык

Стрелками укажи связь прилогательного с существительным в преложениях. Определи их род и падеж. Возьми стакан гречневой крупы. На самом красивом месте в центре села стоит школа.

Автор: Гость