Стрелками укажи связь прилогательного с существительным в преложениях. Определи их род и падеж. Возьми стакан гречневой крупы. На самом красивом месте в центре села стоит школа.

Русский язык
Стрелками укажи связь прилогательного с существительным в преложениях. Определи их род и падеж. Возьми стакан гречневой крупы. На самом красивом месте в центре села стоит школа.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Возьми кого что в. п стакан, стакан кого чего р. п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди высоту коробок,если известны объем 84000см куб,длина20см,ширина 70см
Ответить
Русский язык
Как понять? Какие уроки вы извлекли??
Ответить
Математика
Таня заплатила за печенье 7 3/25 грн, а за конфеты - 15 7/25 грн. Мама дала Тане для покупки 30 грн. Сколько денег осталось у Тани? Ответ должен п...
Ответить
Алгебра
Найдите производную функцию y=(7-2x)^5
Ответить
Українська мова
Оповіданя про весну.
Ответить