Стрелками укажи связь прилогательного с существительным в преложениях. Определи их род и падеж. Возьми стакан гречневой крупы. На самом красивом месте в центре села стоит школа.
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Стрелками укажи связь прилогательного с существительным в преложениях. Определи их род и падеж. Возьми стакан гречневой крупы. На самом красивом месте в центре села стоит школа.
Ответ(ы):
Гость:
Возьми кого что в. п стакан, стакан кого чего р. п.
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