Таня заплатила за печенье 7 3/25 грн, а за конфеты - 15 7/25 грн. Мама дала Тане для покупки 30 грн. Сколько денег осталось у Тани? Ответ должен получиться 7 15/ 25, не могу выйти на дробь 15/25
Математика
Таня заплатила за печенье 7 3/25 грн, а за конфеты - 15 7/25 грн. Мама дала Тане для покупки 30 грн. Сколько денег осталось у Тани? Ответ должен получиться 7 15/ 25, не могу выйти на дробь 15/25
Ответ(ы):
Гость:
7 3/25+15 7/25=22 10/25 грн заплатили за печенье и конфеты 30-22 10/25=29 25/25-22 10/25=7 15/25грн осталось у Тани 7 15/25=7 3/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Қазақ тiлi