Таня заплатила за печенье 7 3/25 грн, а за конфеты - 15 7/25 грн. Мама дала Тане для покупки 30 грн. Сколько денег осталось у Тани? Ответ должен получиться 7 15/ 25, не могу выйти на дробь 15/25

Математика
Таня заплатила за печенье 7 3/25 грн, а за конфеты - 15 7/25 грн. Мама дала Тане для покупки 30 грн. Сколько денег осталось у Тани? Ответ должен получиться 7 15/ 25, не могу выйти на дробь 15/25
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7 3/25+15 7/25=22 10/25 грн заплатили за печенье и конфеты 30-22 10/25=29 25/25-22 10/25=7 15/25грн осталось у Тани 7 15/25=7 3/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите производную функцию y=(7-2x)^5
Ответить
Українська мова
Оповіданя про весну.
Ответить
Литература
Кто после смерти Бориса Годунова следующим русским царем стал
Ответить
Математика
Сравните числа: -21 и 23, -3,05 и -3,5, и -1/2 и -1/6
Ответить
Қазақ тiлi
Курамында молшер устеуы
Ответить