Таня заплатила за печенье 7 3/25 грн, а за конфеты - 15 7/25 грн. Мама дала Тане для покупки 30 грн. Сколько денег осталось у Тани? Ответ должен получиться 7 15/ 25, не могу выйти на дробь 15/25

Математика

Таня заплатила за печенье 7 3/25 грн, а за конфеты - 15 7/25 грн. Мама дала Тане для покупки 30 грн. Сколько денег осталось у Тани? Ответ должен получиться 7 15/ 25, не могу выйти на дробь 15/25

Автор: Гость