Пожалуйста ответьте от 12 по 14пж

Литература
Пожалуйста ответьте от 12 по 14пж
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Гость:
12.В 13.А 14.В Вот так))
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