1.решите уравнение -(4,1х+2,5)-(2,3х+3,9)=1,6х а)-1,6 б)2,4 в)-0,8 г)0,5 2.Сколько существует двузначных чисел цифра единиц которых на 5 больше цифры десятков а)4 б)5 в)3 г)8 3. Среднее арифметическое четырех чисел равно 6...
Математика
1.решите уравнение -(4,1х+2,5)-(2,3х+3,9)=1,6х а)-1,6 б)2,4 в)-0,8 г)0,5 2.Сколько существует двузначных чисел цифра единиц которых на 5 больше цифры десятков а)4 б)5 в)3 г)8 3. Среднее арифметическое четырех чисел равно 6,25 , а среднее арифметическое трех других чисел равно 8. чему рано среднее арифметическое всех этих чисел . а)5 б)10 в)7,125 г)7 заранее спасибо большое
Ответ(ы):
Гость:
№1 -(4,1х+2,5)-(2,3х+3,9)=1,6х -4.1х-2.5-2.3х-3.9=1.6х -8х=6.4 х=-0.8 2.Ответ:а)4
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