2)Используя интернет-ресурсы или другие дополнительные источники информации, узн??йте, какие грибы называют хищными? Как их использует человек?

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Вы знаете что существуют хищные грибы ? Нет не те которые спокойно паразитируют поселяясь на в телах растений, людей и животных. На против существуют грибы которые активно охотятся на свои жертвы которых они ловят в их хитросплетённые сети которые даже намного опасней сетей любого паука, есть даже грибы которые рыбачат с помощью некой импровизированной удочки с крючком и наживкой. Вот что собственно происходит: В почве есть такие небольшие черви называют их еще называют "круглые черви" или по научному нематоды. Это небольшие черви которые представляют страшную опасность для растений, нематоду питаются всеми частями растений, кроме того они вызывают у растения болезни называемые нематодными болезнями. Растения сами по себе беззащитны перед такой угрозой, никакие яды на нематоду не действуют. Нематода с удовольствием ест даже чеснок, что я однажды видел собственными глазами. Так-же большую опасность нематоды представлятют и для человека. Как и всегда в подобных случаях, растение, что бы как-то оборонится, зовет своих естественных защитников, на в этом случае оно зовет особые грибы. Это какие либо грибы из рода Dactylaria который насчитывает более 200 видов. Эти грибы плетут в почве специальную ловчую сеть и ловят в неё всех нематод которые являются его любимым лакомством. Нити грибницы образуют выросты в виде колец из трёх реагирующих на прикосновение клеток. Если в такую петлю случайно сунется сунется нематода, они за десятую долю секунды вздуваются в три раза и так туго перетгивают жертву, что она гибнет. Тогда нити гриба прорастают внутрь жертвы и переваривают её. Нематода не может убежать, но даже если ей каким-то образом и удастся разорвать петлю и сбежать то новый гриб прорастёт прямо на ней и малейшего кусочка ловчей сетей которая намертво приклеивается к её коже. Когда грибы перебьют всех вредоносных червей они сразу становятся "вегетарианцами" и продолжают жить в почве. Если нематоды кода нибудь вернутся грибы не медля снова расставляют свои сети и снова отражают атаку. Некоторые хищные грибы охотятся в воде. Вид на пример Zoopbagus tentaculum добывает в прудах амёб, колембол, коловраток, нематод и других микроскопических животных. Гриб образует короткие выросты, служащие приманкой. Стоит животному схватить её, как оно оказывается на крючке, который затем переваривает жертву и высасывает её изнутри.