Домашнее задание по обществознанию автомобиль будущего

Обществознание
Домашнее задание по обществознанию автомобиль будущего
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Автомобиль будущего станет сенсацией. Так как наука не будет стоять на месте. Понятие телепортация не станет анти научной чущью. Ты только подумаешь куда тебе нужно и бах.............. ты уже там
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