Пожалуйста помогите Укажите предложение с ошибкой в постановке знаков препинания. 1) В городе есть магазины и водокачки. 2) Вокруг полянки пышно росли берёза, осина и ольха. 3) Мама обняла Сережу и приложила горячую щеку к ег...

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Пожалуйста помогите Укажите предложение с ошибкой в постановке знаков препинания. 1) В городе есть магазины и водокачки. 2) Вокруг полянки пышно росли берёза, осина и ольха. 3) Мама обняла Сережу и приложила горячую щеку к его голове. 4) Бабочки толклись вокруг лампы, стукались об неё, и падали вниз.

Автор: Гость