Вычислите. Выразите ответ в дециметрах: 56 дм-(2 м-40 см):2

Математика
Вычислите. Выразите ответ в дециметрах: 56 дм-(2 м-40 см):2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2м= 20 дм 40см=4 дм  56-(20-4)= 40 дм
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