У Пети и у Маши по 44 яблока,а у Мишё на 4 яблока меньше.
Математика
У Пети и у Маши по 44 яблока,а у Мишё на 4 яблока меньше.
Ответ(ы):
Гость:
Если у Пети и у Маши по 44 яблок то у Миши 22 яблок
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