Проведите перпендикуляр к прямой а через точку : 1) E 2) через точку F
Математика
Проведите перпендикуляр к прямой а через точку : 1) E 2) через точку F
Ответ(ы):
Гость:
Вот наверное так но я не уверен
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