Решите, пожалуйста. Оченб надо. log 1/4(3x+1) ÷ log1/4(6x-1) lt;2
Математика
Решите, пожалуйста. Оченб надо. log 1/4(3x+1) ÷ log1/4(6x-1) lt;2
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