Решите пожалуйста по формуле: a в квадрате -2ab+b в квадрате =(a-b) в квадрате
Алгебра
Решите пожалуйста по формуле: a в квадрате -2ab+b в квадрате =(a-b) в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22) (2+у)^2 23) (3+а)^2 24) (9+у)^2 19) (0,9-n)^2 20) (m-4n)^2 21) (a-5b)^2 22) (4-y)^2 23) (3-a)^2 24) (9-y)^2
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