в пространстве дано 5 точек, которые не лежат в одной плоскости . Кокое наибольшее ??оличество из них может лежать на одной прямой помогите

Математика
в пространстве дано 5 точек, которые не лежат в одной плоскости . Кокое наибольшее ??оличество из них может лежать на одной прямой помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видимо 3 точки потому что если 4 будут на одной прямой то пятая попадет с ними в одну плоскость 
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