в пространстве дано 5 точек, которые не лежат в одной плоскости . Кокое наибольшее ??оличество из них может лежать на одной прямой помогите

Математика

в пространстве дано 5 точек, которые не лежат в одной плоскости . Кокое наибольшее ??оличество из них может лежать на одной прямой помогите

Автор: Гость