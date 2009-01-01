Опиши свою ляльку або якусь іграшку жіночого роду ,вживаючи прикметники в давальному та місцевому відмінках.

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Мою улюблену ляльку Майю мені подарував Дід Мороз у 2009 році. Я відразу полюбила її . Майя – невелика лялечка . У неї довге руде волосся , яке я люблю розчісувати . Коли до мене приходять подружки , ми робимо Майї різні зачіски. Личку моєї ляльки підходять будь-які зачіски : у неї великі блакитні оченята , красиві губки , рум’яні щічки . Сьогодні одягнена Майя в смугастий светр з сердечком і помаранчеву спідницю. Нещодавно я навчилася шити з клаптиків , і тепер у моїй ляльки багато нарядів , які я сама пошила . Я дуже люблю грати з Майєю . Я думаю , коли виросту , все одно буду пам’ятати свою чудову ляльку . Адже іншої такої немає ! Заміни ім'я і рік