Определите угловую скорость точки A если за время 5 секунд тело сделало 10 оборотов
Физика
Определите угловую скорость точки A если за время 5 секунд тело сделало 10 оборотов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как за 5 секунд, тело поворачивается на угол 360 градусов, т.е. на 2π рад. За 5с тело делает 10 оборотов, значит частота обращения равна10/5с, т. е. 2 с∧-1. Угловая скорость связана с частотой обращения: 2πv и равна 6,28*2=12,56 рад/с
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