Решите пожалуйста сколько будит 1/2*(-8)-9-1/3=? помогите пожалуйста
Математика
Решите пожалуйста сколько будит 1/2*(-8)-9-1/3=? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/2*(-8)=-4 2) -4-9=-13 3) -13-1/3= -13и1/3
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