Морфологический разбор глагола "показывали", "поставит", "совершит ", "падает", "сыпе??ся"

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Морфологический разбор глагола "показывали", "поставит", "совершит ", "падает", "сыпе??ся"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.показывали - глаг. что делали?  действие. 2.начальная форма - показывать 3.мужской род.  4.в нач. форме ед.ч  5.прошедшее время. 1. поставит- глаг. что сделает? действие. 2. начальная форма - поставить. 3.муж. р. 4. в ед.ч 5.будущее время. 1. совершит - глаг. что сделает? действие. 2. нач. форма - совершить. 3.муж.р 4.В ед.ч. 5. будущее время 1.падает - глаг. что делает? действие. 2. нач. фор. - падать. 3. муж.р. 4 В ед.ч. 5. настоящее время. 1. сыпется - глаг. что делает? действие 2. нач. фор. - сыпать. 3. муж.р. 4.в ед.ч. 5. настоящее время.
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