25 м проволоки весят 700 г. взяли два мотка проволоки. В одном мотке проволоки 30 м, а в другом на 15 больше. Сколько весит каждый моток?

Математика

25 м проволоки весят 700 г. взяли два мотка проволоки. В одном мотке проволоки 30 м, а в другом на 15 больше. Сколько весит каждый моток?

Автор: Гость