25 м проволоки весят 700 г. взяли два мотка проволоки. В одном мотке проволоки 30 м, а в другом на 15 больше. Сколько весит каждый моток?
Математика
25 м проволоки весят 700 г. взяли два мотка проволоки. В одном мотке проволоки 30 м, а в другом на 15 больше. Сколько весит каждый моток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 700/25=28г - 1м проволоки2) 28*30=840г - моток 30м 3) 28*45=1260г- моток 45м
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