Оля собрала 25 грибов а мама 35 грибов .Вечером мама пожарила 42 гриба сколько грибов осталось.

Математика
Оля собрала 25 грибов а мама 35 грибов .Вечером мама пожарила 42 гриба сколько грибов осталось.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+35=60 грибов 60 -42= 18 осталось
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