Какой храм в память о погибших в борьбе с наполеоном был воздвигнув в москве

Обществознание
Какой храм в память о погибших в борьбе с наполеоном был воздвигнув в москве
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Автор: Гость
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Гость:
Храм христа спасителя
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