Какой храм в память о погибших в борьбе с наполеоном был воздвигнув в москве
Обществознание
Какой храм в память о погибших в борьбе с наполеоном был воздвигнув в москве
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Храм христа спасителя
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