Решите пожалуйста тест ответы должны быть с решением !!!

Алгебра
Решите пожалуйста тест ответы должны быть с решением !!!
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