В кастрюлю помещается 5 банок воды в каждую банку 4 стакана воды сколько стаканов воды по месяцев десятки кастомных запиши решение задач разными способами
Математика
В кастрюлю помещается 5 банок воды в каждую банку 4 стакана воды сколько стаканов воды по месяцев десятки кастомных запиши решение задач разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 10*5 всего банок 50*4=200 стаканов. 2 способ 5*2=20 стаканов воды в 5 банках 10*20=200 стаканов
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