В кастрюлю помещается 5 банок воды в каждую банку 4 стакана воды сколько стаканов воды по месяцев десятки кастомных запиши решение задач разными способами

Математика

В кастрюлю помещается 5 банок воды в каждую банку 4 стакана воды сколько стаканов воды по месяцев десятки кастомных запиши решение задач разными способами

Автор: Гость