Решите, пожалуйста , тест
Математика
Решите, пожалуйста , тест
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9. да, могут. 10. 60° 11. нужно увеличить число 130 в 40 раз
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