Решите пожалуйста умоляю

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Обозначим угол 1 за x тогда угол 2 x+90 сумма наших углов равна 180, т.к. прямые параллельны значит x + x +90 = 180 2x=90 x= 45 угол 1 и 3 вертикальны, а значит, равны Итак, угол 3 равен 45