Решите, пожалуйста, задание: разложите на множители
Алгебра
Решите, пожалуйста, задание: разложите на множители
Ответ(ы):
Гость:
(5m+b)(5m+b)(5m-b) (1+b)(1+b)(1-b) (x-1)(x+1)(x+1) (2+y)(2+y)(2+y) (3+b)(3+b)(3-b)
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