Гусей а 4 раза меньше, чем уток. Уток на 1020 больше, чем гусей. Сколько всего гусей. Сколько всего уток?

Математика
Гусей а 4 раза меньше, чем уток. Уток на 1020 больше, чем гусей. Сколько всего гусей. Сколько всего уток?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 1020:4=255 гусей. 2) 255+1020=1275 уток. Ответ: гусей 255, уток 1275. Скорее всего так,не стали бы спрашивать сколько их по кол-ву,если уравнением решать..
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