Гусей а 4 раза меньше, чем уток. Уток на 1020 больше, чем гусей. Сколько всего гусей. Сколько всего уток?

Математика

Гусей а 4 раза меньше, чем уток. Уток на 1020 больше, чем гусей. Сколько всего гусей. Сколько всего уток?

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