Напишите по 2 СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ с приставками ис-, из- (например: исследование - извещение) .
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Напишите по 2 СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ с приставками ис-, из- (например: исследование - извещение) .
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