С 6-ого задания, решите пожалуйста особенно номер семь и девять надо решить!
Алгебра
С 6-ого задания, решите пожалуйста особенно номер семь и девять надо решить!
Ответ(ы):
Гость:
7) y(y-1)(y+2)=0 y=0 или y-1=0 или y+2=0 y=1 y=-2 ответ: 0, 1, -2
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