Ширина комнаты 3 метра а длина 4 метра между стеной и ковров,с каждой стороны остае??ся пространство шириной 50 см . Найди периметр ковра?

Математика
Ширина комнаты 3 метра а длина 4 метра между стеной и ковров,с каждой стороны остае??ся пространство шириной 50 см . Найди периметр ковра?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ширина ковра 2 метра, длина 3 метра - т.к. надо вычесть 1 метра (50+50 см) из длины и из ширины. периметр ковра=2+3+2+3=10 м.
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