Решите пример по действиям (-14,4):(2,4-0,8*(-4,5)):(-0,15)
Математика
Решите пример по действиям (-14,4):(2,4-0,8*(-4,5)):(-0,15)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -0,8*(-4,5)=3,6 2)2,4+3,6=6 3)-14,4:6=-2,4 4)-2,4:-0,15=16 Ответ:16
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