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РЕШИТЕ ПЖ ОЧЕНЬ НАДО
Математика
РЕШИТЕ ПЖ ОЧЕНЬ НАДО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом х=4 и х=-7. Второе не имеет решений.
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