Решите пж срочно!!! x+6x-2=3 и (4x+3)+6=15
Математика
Решите пж срочно!!! x+6x-2=3 и (4x+3)+6=15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) 4х+3=15-6 4х+3=11 4×х=11-3 4×х=8 х=8÷4 ×=2 извени 1. не могу решить не получается
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