Помогите сделать ,2 и 3 задание
Немецкий язык
Помогите сделать ,2 и 3 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#2 1. der Bücherschrank 2. das Bücherregal 3. der Lehrertisch 4. der Lehrerstuhl 5.die Schulbank #3 1. eine Schulbank 2. ein Schrank 3. ein Stuhl 4. eine Tafel 5. ein Bild
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