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Начертите смежные углы
Геометрия
Начертите смежные углы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На рисунке 2 смежных угла
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