Кто из мореплаватей первый октрыл морской путь в Индию помогите
История
Кто из мореплаватей первый октрыл морской путь в Индию помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым его открыл португальский мореплаватель Васко да Гама
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