Решите пж задачу за 3класс номер7.
Математика
Решите пж задачу за 3класс номер7.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хватит, 1) 6*15 90 (л) поместится в 6 бидонов 2) 90-80 =10 (Л) останется незаполненным
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