Решите с помощью уравнения задачу :"Туристы за 5 дней проплыли на байдарке 98 км.В первый день они проплыли 22 км.В каждый из последующих дней они проплывали одно и тоже расстояние.Найдите это расстояние"Прошу вас ответьте сро...

Математика

Решите с помощью уравнения задачу :"Туристы за 5 дней проплыли на байдарке 98 км.В первый день они проплыли 22 км.В каждый из последующих дней они проплывали одно и тоже расстояние.Найдите это расстояние"Прошу вас ответьте срочно,заранее спасибо =)ПРОШУ ПОМОГИТЕ

Автор: Гость