Решите с помощью уравнения задачу :"Туристы за 5 дней проплыли на байдарке 98 км.В первый день они проплыли 22 км.В каждый из последующих дней они проплывали одно и тоже расстояние.Найдите это расстояние"Прошу вас ответьте сро...
Математика
Решите с помощью уравнения задачу :"Туристы за 5 дней проплыли на байдарке 98 км.В первый день они проплыли 22 км.В каждый из последующих дней они проплывали одно и тоже расстояние.Найдите это расстояние"Прошу вас ответьте срочно,заранее спасибо =)ПРОШУ ПОМОГИТЕ
Ответ(ы):
Гость:
98-22=76 76/4=19 км день
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