Решите с помощью уравнения задачу. В пакете было 350 грамм сахара когда в него добавили еще сахара в нем стало 900граммов сколько граммов сахара добавили в пакет?

Математика

Решите с помощью уравнения задачу. В пакете было 350 грамм сахара когда в него добавили еще сахара в нем стало 900граммов сколько граммов сахара добавили в пакет?

Автор: Гость