Решите с помощью уравнения задачу. В пакете было 350 грамм сахара когда в него добавили еще сахара в нем стало 900граммов сколько граммов сахара добавили в пакет?
Математика
Решите с помощью уравнения задачу. В пакете было 350 грамм сахара когда в него добавили еще сахара в нем стало 900граммов сколько граммов сахара добавили в пакет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
350+х=900 х=900-350 х=550 Ответ: добавили 550 граммов
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